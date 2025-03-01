التمر.. ثمرة غنية بالفوائد الغذائية

ينصح جميع المختصين بالتغذية بكسر الصيام على بضع حبات من التمر، نظراً إلى ما يحمله من فوائد كثيرة، تتمثل في رفع معدل السكر بالدم، ومد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها بعد ساعات طويلة من الصيام. ويعتبر التمر من أنواع الفاكهة الغنية بالفوائد والسكر والألياف، كما يحتوي على المعادن والبروتينات والأحماض الأمينية، وكذلك الأحماض الدهنية.

ولا يعتبر التمر من الثمار المرتفعة السعرات الحرارية، إذ تحتوي الحبة الواحدة على 20 سعرة حرارية، و96% من هذه السعرات هي من النشويات، بينما 1% من الدهون، و1% من البروتين. ويحتوي كل 100 غرام من التمر على 64 ملغم من المعادن، و62 ملغم من الفوسفور، إلى جانب احتوائه على نسب من الحديد، والزنك، والنحاس، والبوتاسيوم.

ويتميز التمر بارتفاع نسبة الألياف سواء القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان، ما يجعله معززاً لصحة الجهاز الهضمي وعمله وتفادي بعض الاضطرابات المعوية، ومنها، الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي، والوقاية من الإمساك، كما أنه يحافظ على مينا الأسنان. ويساعد التمر على تخفيف نسبة السكر في الدم، وعلى امتصاص الكوليسترول، ويزيد من الشعور بالشبع، إذ يخفف من سرعة الهضم. ويحتوي التمر على مضادات الأكسدة، ومركبات الفلافونويد التي تسهم في تخفيف الالتهابات، وتخفيض نسبة الإصابة بالأمراض خصوصاً أمراض السكري في حال تم تناوله باعتدال. ويتميز التمر بكونه مصدراً مهماً للمعادن ومن بينها الحديد، ما يجعله يلعب دوراً في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، كما يرفع نسبة الحديد الذي يسهم في مد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناجم عن فقر الدم. وتعتبر الحصة المثالية من التمر ثلاث حبات فقط، إذ تؤمن هذه الحصة ما يصل إلى 60 سعرة حرارية، مع الإشارة إلى أن عدد السعرات يرتفع مع اختلاف نوعية التمر.

. 60 سعرة حرارية في 3 حبات تمر.

. ينصح جميع المختصين بالتغذية بكسر الصيام على بضع حبات من التمر.