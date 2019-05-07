«أم أحمد» تحتاج إلى أدوية بـ 29 ألف درهم

المصدر: عائشة المنصوري - أبوظبي

تعاني (أم أحمد، 65 عاماً - سورية)، أمراضاً مزمنة متعددة، من بينها السكري والضغط، ومشكلات قلبية، ووفقاً لمستشفى المفرق، فهي تحتاج إلى أدوية لمدة عام، بقيمة 29 ألفاً و574 درهماً.

وتغطي بطاقة التأمين الصحي 1500 درهم سنوياً، إلا أن المبلغ المطلوب يتجاوز الإمكانات المالية المتواضعة لأسرة المريضة.

وكانت معاناة (أم أحمد) بدأت عام 2012، عندما كانت تقوم بالأعمال المنزلية المعتادة من تنظيف وترتيب المنزل، وسقطت فجأة على الأرض فاقدة الوعي، وعلى الفور تم الاتصال بالإسعاف، ونقلها إلى قسم الطوارئ بمستشفى المفرق في أبوظبي، وبعد إجراء التحاليل والفحوص الطبية، تبين أن المريضة مصابة بجلطة في القلب، وأجريت لها عملية جراحية مستعجلة، تمثلت في تركيب دعامة للقلب، بسبب الضعف الشديد في عضلة القلب، ومكثت في العناية المركزة لمدة 20 يوماً تتلقى العلاج اللازم، وفي العام نفسه تعرضت لوعكة صحية مماثلة، تطلبت تركيب دعامة أخرى، إذ أجريت لها ست عمليات قسطرة منذ 2012 إلى 2018. وقال زوج المريضة لـ«الإمارات اليوم» إن «زوجتي كبيرة في السن، ووضعها الصحي يسوء بين فترة وأخرى، بسبب عدم قدرتنا على توفير الأدوية اللازمة لها»، موضحاً أنها تعاني ارتفاعاً دائماً في ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، ما أدى إلى تفاقم وضعها الصحي والنفسي».

وتابع الزوج «نسكن أنا وزوجتي مع ابني أحمد المعيل الوحيد للأسرة، ويعمل في قطاع حكومي براتبٍ لا يتجاوز 11 ألف درهم، ولديه أسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد، يدفع إيجار المسكن 80 ألف درهم سنوياً، بالإضافة إلى التزامات بنكية، وبقية الراتب تذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها وفواتير الكهرباء والماء، وأنا لا أعرف كيفية تدبير تكاليف الأدوية الشهرية لزوجتي»، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته لتوفير تكاليف الأدوية العلاجية لزوجته، والتي تبلغ 29 ألفاً و574 درهماً، لتخفيف آلامها، وإعادة البسمة للأسرة من جديد.

أمراض مزمنة

أفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى المفرق في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة (أم أحمد، 65 عاماً - سورية)، تعاني أمراضاً مزمنة عدة، منها الضغط والسكري، إضافة إلى وجود مشكلات في القلب، تتمثل في ضعف عضلات القلب، وتحتاج إلى علاج بشكلٍ منتظم حرصاً على حياتها.

- المريضة مصابة بجلطة

في القلب وأجريت لها

عملية جراحية مستعجلة

ومكثت في العناية

المركزة 20 يوماً.