الولايات المتحدة تغلق سفارتها في هايتي

أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في هايتي، وإبقاء موظفيها داخل حرم السفارة بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار قرب العاصمة بور أو برانس، التي تعاني تجاوزات عصابات إجرامية، وكتبت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»: «ثمة معلومات عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري قرب سفارة الولايات المتحدة، إن موظفي الحكومة الأميركية أحجموا عن أي خروج رسمي خارج الحرم الدبلوماسي، تجنبوا المنطقة».

ووسط هذا المناخ المتوتر أُوقف السيناتور الهايتي السابق، نينيل كاسي، وفق ما أفادت الشرطة الوطنية، بتهمة التآمر على أمن الدولة وتمويل منظمات إجرامية.