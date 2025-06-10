تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة

سجلت الصادرات الصينية، في مايو 2025، تباطؤاً فاق التوقعات بحسب أرقام رسمية نشرت، أمس، مع تراجع حركة التصدير إلى الولايات المتحدة، متأثرة بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتراجعت الواردات بنسبة أكبر من التوقعات، فيما تواصل الانكماش الاقتصادي، للشهر الرابع على التوالي، نتيجة تراجع إنفاق الأسر، وبحسب إحصاءات الجمارك الصينية، فإن نمو الصادرات في مايو لم يتجاوز 4.8% بمعدل سنوي، وهي نسبة أدنى بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استجوبتهم وكالة «بلومبرغ» وترقبوا زيادة بنسبة 6%، وتواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم، منذ أزمة وباء «كوفيد-19»، ضغوطاً انكماشيّة ناجمة بصورة أساسية عن أزمة في القطاع العقاري.