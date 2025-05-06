إنتاج الأرز في إندونيسيا يتجاوز التوقعات

عامل يكدس أكياس الأرز في مستودع تابع لمكتب اللوجستيات الإندونيسي في باندا آتشيه، وأفاد المكتب بأن إنتاج الأرز المخصص للاستهلاك العام، من يناير إلى يونيو 2025، من الممكن أن يصل إلى 18.76 مليون طن. وهذا الرقم زاد بمقدار 1.89 مليون طن، أي بنسبة 11.17%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المُتوقع أن يصل إنتاج الأرز لعام 2025 إلى 34 مليون طن، متجاوزاً الهدف الوطني البالغ 23 مليون طن. إي.بي.إيه