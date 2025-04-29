زوجان صينيان يثيران الجدل بعد إنجاب طفلة في الستينات من عمريهما

أثارت قصة زوجين صينيين في السبعينات من عمرهما جدلاً واسعاً في الصين، بعد أن أنجبا طفلة بطريقة طبيعية رغم تقدمهما الكبير في السن، فقد أنجبت تيان تشينغو، البالغة من العمر حالياً 72 عاماً، طفلتها عندما كانت في الـ67، في خطوة غير مألوفة دفعت العديد إلى التعبير عن صدمتهم ودهشتهم.

ويعيش هوانغ وايبنغ (74 عاماً) وزوجته تشينغو في إقليم شاندونغ شرق الصين، وقد واجهت الزوجة أزمة قلبية عندما كانت في عمر 66 عاماً، وخضعت بعدها لعلاج طويل لتحسين الدورة الدموية، وخلال فترة العلاج عادت الدورة الشهرية بشكل مفاجئ، لتكتشف بعد عام أنها حامل، حسب ما ورد في تقارير الإعلام الصيني.

ورغم معارضة ابنتهما الشابة التي قطعت علاقتها بوالدها لاحقاً، قرر الزوجان استمرار الحمل بعد حصولهما على موافقة طبية، لاسيما بعد فقدان ابنهما سابقاً بسبب إدمانه الكحول.

وعند ولادة الطفلة أطلق عليها والدها اسم «تيانشي»، ويعني «هبة الله»، وعبّر عن مشاعره قائلاً إنه «أب يسابق الزمن» ويحاول قدر الإمكان أن يمنحها حباً ورعاية طوال ما تبقى له من عمر.

يتقاضى الزوجان معاشاً تقاعدياً يبلغ نحو 10 آلاف يوان (1400 دولار)، يستخدمانه في رعاية الطفلة، ويحرص هوانغ على الحفاظ على صحته من خلال ممارسة الرياضة يومياً والنوم مبكراً، بينما تصر تشينغو على أن تجربة الولادة أعادت لها حيويتها وشعورها بالشباب من جديد.

وبدأ الزوجان توثيق رحلتهما الأبوية عبر الإنترنت، ما جذب إليهما أكثر من 1.2 مليون متابع، وأتاح لهما فرصة تحقيق دخل إضافي من خلال البث المباشر لحياتهما اليومية مع ابنتهما.

لكن الحياة لم تخلُ من التحديات، إذ أصيبت تشينغو قبل عام بمشكلة خطيرة في ساقها جعلتها طريحة الفراش، فتولى هوانغ العناية بها وبابنتهما، متحملاً مسؤوليات المنزل كاملة من طبخ وتنظيف ورعاية.

ورغم ذلك، يقول هوانغ إن ابتسامة تيانشي تمنحه الطاقة للاستمرار، وقد بدأ بتعليمها مهارات الحياة الأساسية كإعداد الطعام وتنظيف المنزل، إلى جانب كيفية التعامل مع الآخرين، فعندما عادت الطفلة ذات مرة حزينة من المدرسة بسبب كلمات جارحة من زميلة، استخدم والدها علبة خوخ معلب كمثال توضيحي قائلاً: «العلبة حقيقية، وإن قال أحدهم إنها غير لذيذة فهذا مجرد رأي، وليس عيباً فيك»، مؤكداً أن رأي الآخرين لا يحدد قيمة الشخص.

وأثارت قصة الزوجين موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث كتب أحد المستخدمين: «من الرائع رؤية تيانشي تكبر وسط هذا الكم من الحب.. هوانغ يبدو أكثر مسؤولية من كثير من الآباء الشباب»، بينما تساءل آخر بقلق: «هوانغ يبدو كجدها، فماذا سيحدث بعد 10 سنوات عندما لا يكاد يكون قادراً على المشي؟ كيف سيتكفل برعايتها؟». عن «ساوث تشاينا مورننغ بوست»