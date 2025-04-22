فيريا.. بلدة روسية هادئة من دون محطة قطار

فتيات يجلسن على جدار في بلدة فيريا الروسية الصغيرة، على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب موسكو، وتُعدّ فيريا أصغر بلدة في منطقة موسكو، ويبلغ عدد سكانها 4910 أشخاص، وقد تأسست عام 1371 وظل عدد سكان البلدة ثابتاً منذ عام 1856.

ولا يوجد في فيريا محطة قطار، ولاتزال الحياة فيها هادئة وذات طابع أسري، وتُعدّ البلدة نقطة عبور بالنسبة للقوات الروسية المتجهة إلى ساحات القتال في أوكرانيا، ويقول الأهالي إنهم اعتادوا رؤية الآليات العسكرية منذ الحرب قبل ثلاث سنوات. أ.ف.ب.