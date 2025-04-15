مصانع إندونيسيا تتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية

عاملة تحزم الأحذية والحقائب في مصنع «باتريس» للأحذية والحقائب النسائية في بوغور بإندونيسيا، ويدير المصنع 10 مشاريع صغيرة ومتوسطة، يعمل فيها 300 عامل.

ويعتمد المصنع على السوق لبيع منتجاته إلى دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة. وتُعد الأحذية ثالث أكبر سلعة تصدرها إندونيسيا إلى أميركا.

وقال وزير التنسيق الاقتصادي الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، إن الحكومة الأميركية أعطت الفرصة الأولى ودعت الحكومة الإندونيسية للتفاوض بشأن سياسة التعريفات الجمركية المتبادلة على الواردات في واشنطن قريباً. إي.بي.إيه