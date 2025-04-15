إجراء 5 عمليات «روبوتية» عن بُعد في الكويت

سجّلت الكويت إنجازاً طبياً بعد نجاح وزارة الصحة في إجراء خمس عمليات جراحية «روبوتية» متتالية عن بُعد، لمرضى داخل البلاد، باستخدام تقنية الجراحة عن بعد وبمشاركة طبية مباشرة من خارج الحدود.

وجاء في منشور لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الجراح الكويتي، الدكتور سعد الدوسري، أجرى العمليات من مدينة «شاغنغهاي» الصينية، في حين كان المرضى في مركز صباح الأحمد في الكويت، وذلك عبر «الروبوت» الجراحي «MedBot».

ويُعد هذا الإنجاز رقماً عالمياً جديداً، كونه يمثل أكبر عدد من العمليات «الروبوتية» المتتالية عن بُعد يُنفذ خلال فترة زمنية قصيرة. وذكرت الوزارة أن المرضى الخمسة الذين أجريت لهم الجراحات يعانون أوراماً سرطانية في الكلى والبروستاتا، وأكدت أن التقنية وفرت دقة متناهية، مع تقليل احتمالات النزيف، وتسريع التعافي، ما يُبرز تطور البنية التحتية الطبية في البلاد. ويعكس هذا الإنجاز قدرة النظام الصحي الكويتي على مواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي، حيث بلغ عدد العمليات «الروبوتية» المنفذة في الكويت أكثر من 1800 عملية حتى الآن. عن «الجريدة» الكويتية