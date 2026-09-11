عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الكويت

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.