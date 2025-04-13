تايوان تعقد محادثات مع أميركا حول الرسوم الجمركية

قالت حكومة تايوان، أمس، إن مسؤولين تايوانيين أجروا أول محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع مسؤولين أميركيين، فيما يتطلع الجانبان إلى إجراء مزيد من المناقشات قريباً.

واشتكت تايوان، وهي منتج رئيس لأشباه الموصلات، وتواجه رسوماً جمركية بنسبة 32%، من أن هذه الرسوم غير عادلة، لكنها تحركت سريعاً لتقديم مقترحات للولايات المتحدة، وعرضت نظاماً صفرياً للرسوم الجمركية، وزيادة المشتريات واستثمارات شركاتها في البلاد. وقال مكتب مفاوضات التجارة التايواني، في بيان، إن مسؤولين تابعين له عقدوا اتصالاً مرئياً مع مسؤولين أميركيين لم يحدّد هوياتهم. وأضاف أن المحادثات ركزت على الرسوم الجمركية.