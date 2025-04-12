الموافقة على مرشح ترامب لرئاسة أركان الجيش

وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس، على مرشح الرئيس دونالد ترامب، دان كين، لرئاسة هيئة أركان الجيش، بعدما أقال الرئيس الجمهوري سلفه من دون تفسير.

ووافق المشرّعون بأغلبية 60 صوتاً مقابل 25 في تصويت جرى في وقت مبكر من صباح أمس، قبل عطلة مدتها أسبوعان لمجلسي الكونغرس.

وفي نهاية فبراير الماضي، انتقد الديمقراطيون إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة، تشارلز براون، المعروف بـ«سي كيو» وغيره من كبار الضباط، متهمين ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث، بالسعي إلى ضمان أن تكون قيادة الجيش تحت إمرة أشخاص موالين للرئيس.