انخفاض عدد المهاجرين في ملاجئ المكسيك

مهاجرون وطالبو لجوء ينتظرون في طوابير للحصول على وجبة غداء بملجأ المهاجرين «كاسا دي لا ميسيركورديا» في نوغاليس بولاية سونورا المكسيكية، الذي يستضيف حالياً 60 شخصاً من المكسيك ونيكاراغوا وهندوراس والسلفادور.

وعلى الرغم من أن الملجأ يتسع لـ120 شخصاً، فإنه شهد أعداداً أقل مقارنة بالسنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، ومنذ 20 يناير كانت السلطات المكسيكية تنقل المهاجرين المرحلين حديثاً إلى ملاجئ قائمة في نوغاليس بولاية سونورا، وساعدت قوات الحرس الوطني المكسيكي في عمليات نقل المهاجرين.