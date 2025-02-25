أول حاضنة أعمال للذكاء الاصطناعي في الأردن

تنطلق في 27 من الشهر الجاري أعمال مؤتمر مشروع «حاضنة جيل Z الأول»، تحت عنوان «استكشاف تأثيرات التكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي على مستقبل التعليم والعمل»، الذي تنفذه وتنظمه «عون الأردن».

ويهدف المشروع إلى إطلاق حاضنة متخصصة بالبرامج التدريبية والتحضيرية والتشبيكية لشباب في مختلف أرجاء المملكة بغرض توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الأعمال والابتكارات والبحث عن رياديين ومبدعين شباب حول المملكة.

وقالت المدير التنفيذي لـ«عون الأردن»، نور الدويري، إن المشروع جاء ليساعد الشباب على تطوير مهاراتهم وصقلها والبحث عن مبتكرين ومبدعين شباب، موضحة أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل: «مرحلة التدريب والتحضير للطلبة، ومرحلة البحث والابتكار، ومرحلة الحواضن والتنفيذ».

وأضافت الدويري أن المؤتمر، الذي سيطلق نهاية فبراير الجاري، ليس إلا مقدمة لمؤتمرات عدة مصغرة ستعقد في محافظات المملكة كافة، بالتزامن مع إعلان طلب التدريب والتحضير للشباب، الذي سيطرح في المدارس الثانوية والكليات والجامعات ومراكز الشباب. عن «الدستور»