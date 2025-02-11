التضخم الحاد يدفع عمال النقل الألمان إلى الإضراب

مضربون يمنعون الوصول إلى مستودع للحافلات، خلال إضراب تحذيري لمدة يوم واحد في شركة «فيردي» للنقل العام، بالعاصمة الألمانية برلين، وطلبت نقابة الشركة من أعضائها العاملين في شركة النقل العام، التي تقدّم خدمات مترو الأنفاق والحافلات والترام في برلين، الدخول في إضراب تحذيري ثانٍ لمدة 24 ساعة، بعد إضراب سابق في 27 يناير.

وكان آخر مرة تفاوض فيها العمال على الأجور في عام 2021، ومنذ ذلك الحين ارتفعت أجور العمال بنسبة 11%، لكن بعد سنوات من التضخم الحاد لا يبدو أن هذه الزيادة كانت مفيدة للغاية من وجهة نظر النقابيين.