تايوان تمنع استخدام تقنية «ديب سيك»

منعت تايوان جميع وكالاتها الحكومية ومقدمي خدمات البنية التحتية الحيوية من استخدام تقنية شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك»، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية في بيان إن «عملياتها تنطوي على مخاوف أمنية مثل النقل عبر الحدود وتسريب معلومات»، حسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس.

وكانت شركة «ديب سيك» قد أطلقت في يناير الماضي منصة جديدة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي، يمكنها محاكاة التفكير البشري، ما أثار الإعجاب على الصعيد الدولي بسبب قدرتها التنافسية الواضحة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم.