فرنسا تندّد بتصرفات رواندا في الكونغو

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس، إن بلاده تعبّر عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتندد بتصرفات رواندا في جارتها الإفريقية، وقال بارو لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية مجلس أوروبا في بروكسل: «فرنسا تندد بشدة بالهجوم الذي شنته (حركة 23 مارس)، المدعومة من القوات المسلحة الرواندية، والذي أدى إلى مقتل ستة من قوات حفظ السلام ونزوح آلاف من الأشخاص، يجب أن يتوقف القتال وأن يُستأنف الحوار».

وقال متمردون في الكونغو، أول من أمس، إنهم سيطروا على جوما، أكبر مدينة في شرق البلاد الغنية بالمعادن، بعد هجوم خاطف أجبر آلاف الأشخاص على الفرار، وأثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.