المجر: رئاسة ترامب تدعم اليمين الأوروبي

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمس، إن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة ستساعد على إطلاق موجة ثانية من التغيير السياسي اليميني الشامل في أوروبا، معلناً إطلاق ما وصفه بالهجوم لـ«احتلال» بروكسل.

وقال أوربان في كلمة ألقاها خلال مؤتمر: «ساعات قليلة فقط وستشرق الشمس بشكل مختلف في بروكسل، رئيس جديد في الولايات المتحدة، وفصيل كبير من الوطنيين في بروكسل، وحماسة كبيرة».

وأضاف: «لذا يمكن أن يبدأ الهجوم الكبير، وبهذا أطلق المرحلة الثانية من الهجوم الذي يهدف إلى احتلال بروكسل».