مصر تسير بخطى ثابتة لدعم كبار السن

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية رئيسة المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الدكتورة مايا مرسي، أن القيادة السياسية تعاملت مع رعاية كبار السن كأولوية، وضمنتها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال جهود وزارة التضامن الاجتماعي تسير مصر بخطى ثابتة نحو دعم كبار السن، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم مساعدات نقدية من خلال برنامج «كرامة» لعدد 546 ألف مسنّ ومسنّة، بكلفة 3.3 مليارات جنيه مصري.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفال جامعة الدول العربية باليوم العربي لكبار السن، واليوم العالمي للعمل للتطوعي، أمس.

واستعرضت مرسي خدمات الوزارة التي تقدمها من خلال دور المسنين البالغ عددها 175 داراً على مستوى 22 محافظة، و191 نادياً للمسنين على مستوى الجمهورية، و52 وحدة علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل، إضافة إلى توفير خدمات رفيق المسن، وقالت إن الوزارة تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن، لافتة إلى شهادة «رد الجميل» التي تمنح عائداً متميزاً تقديراً لإسهاماتهم بشكل أساسي في بناء المجتمعات، وإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة، وإعفاء الذين بلغوا 65 سنة بنسبة 50%. عن «بوابة الأهرام»