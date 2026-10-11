تركته عالقًا في الحمام 19 ساعة وذهبت للنوم .. إتهام أمريكية بقتل زوجها المصاب بالزهايمر

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية فرجينيا الغربية القبض على سيدة تُدعى «مارغريت لويز روغ» (75 عاماً)، لاتهامها بالتسبب في وفاة زوجها المسن والمصاب بمرض ألزهايمر والخرف، إثر تركه داخل الحمام لمدة 19 ساعة متواصلة دون طعام أو ماء أو تقديم أي مساعدة طبية.

وتعود الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، حين ذهب الزوج البالغ من العمر 76 عاماً إلى الحمام بمنزلهما في مدينة مورغانتاون، لتتركه الزوجة طوال هذه الساعات الطويلة وتذهب للنوم دون الاتصال برقم الطوارئ (911) أو طلب المساعدة من أي طرف آخر، رغم علمها بإصابته بالخرف وفقدان البصر القانوني.

وجاء في تفاصيل التقرير الطبي وأسباب الوفاة "عثر أخصائي التخاطب على الزوج في 21 أغسطس الماضي وهو في حال صحية حادة وفاقداً للاستجابة أثناء وجوده على المرحاض".

ونُقل المسن إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة في 31 أغسطس بعد 10 أيام من نقله.

وأفاد تقرير تشريح الجثة بأن الوفاة نجمت عن إصابته بتعفن الدم (الإنتان) وفشل القلب، مؤكداً أن الإصابات التي تعرض لها خلال بقائه عالقاً بالحمام كانت العوامل الرئيسية المساهمة في الوفاة.

وعقب انتهاء التحقيقات واكتفاء التقرير الطبي، ألقت السلطات الأمنية القبض على الزوجة ونُقلت إلى سجن «نورث سنترال» الإقليمي، حيث وجّهت لها المحكمة رسمياً تهمة «إساءة معاملة أو إهمال شخص عاجز مما تسبب في خطر جسيم أدى للوفاة».

ودفعت المتهمة ببراءتها من التهم الموجهة إليها خلال أولى الجلسات، فيما حددت المحكمة قيمة الكفالة المالية لإخلاء سبيلها بمبلغ 75 ألف دولار.