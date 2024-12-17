ليتوانيا توسّع عقوباتها على المسؤولين الجورجيين

وسّعت ليتوانيا من عقوباتها على القيادة في تبليسي، في ظل العنف ضد المتظاهرين المؤيدين لأوروبا في جورجيا، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب أستونيا، وقالت وزارة الخارجية في فيلنيوس، أمس، إنه تم فرض إجراءات عقابية ضد 17 فرداً إضافياً لأنهم مسؤولون عن قمع الاحتجاجات في جورجيا، ومن بين هؤلاء الأفراد رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، وهو مثل بقية من تضمهم القائمة، ممنوع من دخول الدول العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبهذه الخطوة تحذو ليتوانيا حذو أستونيا، التي فرضت في وقت سابق عقوبات على 14 من الساسة الجورجيين، كما طالبت الدولتان الدول الأوروبية الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة.