بكين تتجه لخفض سعر الفائدة

ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مدير مكتب الأبحاث لدى بنك الشعب الصيني (بنك الشعب)، وانغ شين، أن «بكين تتجه صوب تخفيض سعر الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، في وقت مناسب العام المقبل».

ونقلت صحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد» عن وانغ قوله، خلال فعالية أمس، إن البنك سيزيد كثافة الإمدادات النقدية والائتمانية.

وقال إن هناك مساحة لخفض معدل العائد المطلوب، المقدار النقدي الذي يجب أن تبقيه المصارف في الاحتياطي، من المتوسط الحالي البالغ 6.6%. ونقل التقرير عن وانغ القول إن ظروف التمويل للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل.