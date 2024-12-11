الرئيس الصيني: لا فائز في حرب تجارية مع أميركا

حذّر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، من أن حرباً تجارية مع الولايات المتحدة لن «تفضي إلى أي فائز»، على ما ذكر الإعلام الرسمي قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، الشهر المقبل.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الصين بعد توليه الرئاسة، في حين أن التعافي الاقتصادي في الصين يواجه صعوبات بعد جائحة «كوفيد».

وقال شي خلال اجتماع مع مؤسسات مالية في بكين، بحسب محطة «سي سي تي في» العامة، إن «حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية والحروب التكنولوجية، تتعارض والميول التاريخية والقواعد الاقتصادية، ولن تفضي إلى أي فائز»، في إشارة إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.