صورة وتعليق.. تراجع أسعار المواد الغذائية في الصين

زوجان يتناولان الطعام بالقرب من ممر للمشاة في أحد شوارع بكين.

ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في الصين بشكل غير متوقع إلى 0.2% في نوفمبر.

وكان معدل التضخم الاستهلاكي في الصين بلغ أدنى مستوى له في خمسة أشهر، الشهر الماضي، مع تراجع أسعار المواد الغذائية الطازجة، بينما استمر انكماش أسعار المواد المصنعة، ما يشير إلى أن الجهود الأخيرة التي بذلتها بكين لدعم الطلب الاقتصادي المتعثر لم يكن لها سوى تأثير محدود.