مشاورات أمنية لتعميق العلاقات الصينية - الروسية

اجتمع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أمس، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، لإجراء مشاورات أمنية في بكين، في ما يعمّق البلدان العلاقات بينهما وسط احتجاجات الغرب.

وعمدت موسكو وبكين إلى توسيع تعاونهما العسكري والدفاعي منذ الحرب الروسية - الأوكرانية قبل ثلاث سنوات تقريباً. ويعد الزعيم الصيني، شي جين بينغ، أحد أهم حلفاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الساحة الدولية، لكن بكين وجدت نفسها عالقة أيضاً وسط تحالف ناشئ بين روسيا وكوريا الشمالية التي صادقت، هذا الأسبوع، على معاهدة دفاع مشترك مع موسكو، إضافة إلى ما أوردته تقارير عن إرسال بيونغ يانغ جنوداً للقتال في أوكرانيا.