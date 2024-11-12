الكرملين ينفي حدوث مكالمة بين بوتين وترامب

نفى الكرملين، أمس، حدوث اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، منذ فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك عقب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بهذا الشأن أول من أمس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين إن ما أوردته الصحيفة «لا يمت للواقع بأي صلة على الإطلاق، هذا مجرد اختلاق، هذا ببساطة نبأ كاذب».

وكانت «واشنطن بوست» أفادت، أول من أمس، نقلاً عن مصادر لم تكشفها أن ترامب تحدث إلى الرئيس الروسي، وحضه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.