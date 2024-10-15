صورة وتعليق.. مهرجان التوائم

توأمان من مجتمع بأعلى معدلات ولادة التوائم في العالم، يشاركان في «مهرجان التوائم» السنوي في إيجبو أورا بولاية أويو في نيجيريا، حيث يوجد في هذه المدينة عدد غير عادي من التوائم، لدرجة أن المدينة تُعرف باسم «عاصمة التوائم» في هذه الدولة الواقعة غرب إفريقيا.

ويقول الزعيم المحلي جيموه تيتيلوي: «كل أسرة هنا تقريباً لديها توأم أو ولادات متعددة».

وعلى مدى السنوات الـ12 الماضية، يتم تنظيم «مهرجان التوائم» السنوي، حيث يجتمع التوائم من إيجبوأورا وأماكن أخرى للاحتفال بهذه المناسبة. ويقول المنظمون: إن حدث هذا العام، ضم أكثر من 1000 زوج من التوائم، واستقطب مشاركين من أماكن بعيدة مثل فرنسا.