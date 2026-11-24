دبي ـ الإمارات اليوم

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني وجامعة الإمارات للطيران مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاع الطيران، بما يعزز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع التنظيمي ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع طيران أكثر أماناً وذكاءً ومرونة واستدامة.

تهدف مذكرة التفاهم، التي تمتد لعامين، إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاع الطيران، والتقنيات الناشئة، والمبادرات الأكاديمية، وورش العمل والندوات، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات في مجال الطيران المدني والتقنيات المرتبطة به.

تشمل مجالات التعاون المقترحة تطوير حلول الطيران القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، وأنظمة دعم اتخاذ القرار الذكية، وحلول الطيران المستدام، والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في تحويل مخرجات البحوث العلمية إلى تطبيقات عملية تدعم سلامة الطيران، وترفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزز القدرات التنظيمية المستقبلية.

وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عمر بن غالب: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع التنظيمي في مجال الطيران المدني، والاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية لتطوير حلول مبتكرة تدعم مستقبل القطاع. نسعى من خلال هذه المذكرة إلى توسيع مجالات التعاون في التقنيات الناشئة والبحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز سلامة الطيران، ورفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الطيران».

من جانبه، قال نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، أحمد العلي: «توفر هذه الشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني منصة قيّمة لتعزيز البحث العلمي والابتكار وتبادل المعرفة في المجالات التي ستسهم في تشكيل الجيل القادم من قطاع الطيران. من خلال الجمع بين الخبرات الأكاديمية والرؤى التنظيمية، يمكننا العمل على تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والمرونة في القطاع، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في مواصلة ترسيخ مكانتها في طليعة الدول الرائدة عالمياً في مجال الابتكار في قطاع الطيران».