مصرية تلد 3 توائم خلال مناقشتها رسالة الماجستير

دخلت الباحثة المصرية آية خلف أحمد لمناقشة رسالة الماجستير بكلية التربية في جامعة عين شمس رغم معاناتها من آلام المخاض وحملها بثلاثة توائم، في قصة أثارت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تمنعها آلام الولادة من استكمال جلسة المناقشة التي استمرت عدة ساعات يوم السبت، إذ لجأت إلى بعض المسكنات لتتمكن من إتمامها، قبل أن تُكلَّل جهودها بالحصول على درجة الماجستير بتقدير "امتياز"، لتنتقل بعد انتهاء المناقشة مباشرة، إلى غرفة العمليات لوضع توائمها الثلاثة، لتجمع في يوم واحد بين فرحة الإنجاز الأكاديمي واستقبال أطفالها.

وقالت آية في تصريحات صحفية أنها كانت تدرك أن حملها بثلاثة توائم يجعل احتمال الولادة في أي وقت وارداً، لذلك حرصت على تحديد موعد مبكر لمناقشة رسالتها، حتى تنهي متطلباتها الأكاديمية قبل الولادة.

وأضافت أنها استيقظت صباح يوم المناقشة وهي تشعر بآلام المخاض، لكنها قررت الالتزام بالموعد المحدد وعدم تأجيله، مشيرة إلى أنها تناولت بعض المسكنات لمساعدتها على تحمل الألم حتى انتهاء المناقشة.

كما أكدت أنها لم تكن تسعى إلى التعجيل بمناقشة الرسالة بقدر ما كانت تحاول الاستعداد لاحتمال الولادة المبكرة، لافتة إلى أن أكثر ما كانت تخشاه هو تأجيل المناقشة ثم دخولها في مرحلة الولادة، ما قد يصعّب عليها استكمال الإجراءات الدراسية أو التركيز على الرسالة في ظل انشغالها برعاية أطفالها لاحقاً.

كذلك أشارت آية إلى أن صباح يوم المناقشة كان من أصعب الأوقات التي مرت بها، بسبب تزامن آلام المخاض مع الاستعداد للمناقشة، إلا أنها كانت مصممة على إنهاء هذه المحطة المهمة من مسيرتها العلمية. مؤكدة أن ذلك اليوم كان من أسعد أيام حياتها، إذ شهد ميلاد إنجازها العلمي وميلاد أطفالها في الوقت نفسه.