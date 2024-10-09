الساحل الغربي لفلوريدا يستعد للإعصار «ميلتون»

يستعد الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأميركية للإعصار «ميلتون»، المتوقع أن يضرب الولاية بعد وقت قصير من تضررها من إعصار «هيلين».

واكتسب «ميلتون» قوة قبالة الساحل الغربي لفلوريدا في خليج المكسيك، وصنف بأنه إعصار من الفئة الخامسة مع رياح تصل سرعتها إلى نحو 285 كيلومتراً في الساعة.

ومن المنتظر أن يصل «ميلتون» إلى اليابسة في فلوريدا، اليوم، وسط توقعات بأن تتباطأ قوته إلى حد ما، ويضرب الساحل كعاصفة من الفئة الثالثة، مع سرعة رياح تصل إلى 209 كيلومترات في الساعة. ومع ذلك يشكل «ميلتون» تهديداً «خطراً للغاية»، ويهدد حياة السكان، وفقاً للسلطات الأميركية.