عالمان أميركيان يفوزان بجائزة نوبل في الطب

أعلن معهد كارولينسكا السويدي، أمس، فوز العالمين الأميركيين: فيكتور أمبروس، وغاري روفكون، بجائزة نوبل في الطب للعام الجاري، وذلك لاكتشافهما جزيئات الحمض الريبوزي النووي الميكروي متناهية الصغر (آر إن إيه)، التي تقوم بدور مهم في تنظيم الجينات. وقال المعهد إن أمبروس وروفكون مهتمان بكيفية تطور أنواع مختلفة من الخلايا، لافتاً إلى أن اكتشافهما المبتكر لجزيئات الحمض الريبوزي النووي الميكروي متناهية الصغر قد أماط اللثام عن قاعدة جديدة تماماً لتنظيم الجينات، وتبين أنها ضرورية للكائنات متعددة الخلايا، ومنها البشر.