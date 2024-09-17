بولندا تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

أعلنت الحكومة البولندية، أمس، حالة الطوارئ لـ30 يوماً في مناطق بجنوب غرب البلاد، عصفت بها فيضانات شديدة. وتسري حالة الطوارئ على أجزاء من سيليزيا السفلى وسيليزيا وأوبولي. وهذا يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات لإصدار الأوامر مع تقييد الحريات والحقوق المدنية بشكل مؤقت. وعلى سبيل المثال، تسمح حالة الطوارئ للسلطات بأن تأمر بسهولة أكبر بإخلاء بعض الأماكن والمناطق والمنشآت، كما يمكنها منع المواطنين من الوجود في بعض الأماكن. وتسبب استمرار هطول الأمطار في حدوث فيضانات في جنوب غرب بولندا على الحدود مع جمهورية التشيك. وفي بلدة كوتسكو الصغيرة بسيليزيا السفلى، غمرت المياه شوارع بأكملها، ما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل.