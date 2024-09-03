توصيات لمعالجة الاختناق المروري مع بداية المدارس بالكويت

كشف مصدر أمني أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد الثلاثاء الماضي بين الجهات الحكومية المعنية لمعالجة مشكلة الاختناق المروري خلص إلى توصيات عدة جار اتخاذ الإجراءات نحو تنفيذها، ما يحدث انفراجة في مشكلة الاختناقات التي تزداد حدة مع بداية كل عام دراسي جديد.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ«الأنباء» إن التوصيات تمثلت في 10 محاور، منها: استقدام أنظمة التحكم الذاتية التي تربط جميع الإشارات الضوئية وتتحكم بها آلياً، إلى جانب زيادة عدد كاميرات المخالفات المرورية، وتفعيل دور النقل الجماعي لنقل الطلاب والموظفين من القطاع الخاص، وتشجيع أولياء الأمور على استخدام وسائل النقل تلك، وتغيير دوام طلاب المدارس بحيث تكون هناك فواصل بين المراحل الابتدائية، والروضة والمتوسطة والثانوية، واستبدال مداخل مناطق تشهد كثافة مرورية ومخارجها بجسور تقام في تلك المداخل. وصيانة الطرق الداخلية، وإيجاد منافذ جديدة لتيسير خروج المركبات من المناطق الداخلية إلى الطرقات السريعة. عن «الأنباء» الكويتية