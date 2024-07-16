العثور على حوت يعتقد أنه من أندر الأنواع في العالم على شاطئ نيوزيلندا

ذكرت وكالة بيئية حكومية في نيوزيلندا، أمس، أن حوتاً جرفته الأمواج إلى شاطئ الجزيرة الجنوبية هذا الشهر يعتقد أنه منقاريّ. وجرفت الأمواج الحوت الذي يبلغ طوله خمسة أمتار، إلى شاطئ أوتاغو، وعرف من ألوانه وشكل جمجمته ومنقاره وأسنانه أنه حوت منقاري.

وفي السياق، قالت هانا هندريكس، المستشارة الفنية البحرية لإدارة الحفاظ على البيئة النيوزيلندية، لـ«أسوشيتدبرس»: «لا نعرف سوى القليل للغاية عن الحوت، لا يوجد شيء عملي. سيؤدي هذا الاكتشاف إلى بعض العلوم المذهلة والمعلومات الجديدة الأولية في العالم».

وفي حال تم التأكد من أنه ينتمي إلى سلاسة الحوت المنقاري مجرف الأسنان، فستكون هذه العينة الأولى التي يتم العثور عليها في حالة تسمح للعلماء بتشريحها، ما سيوفر خريطة لعلاقة الحوت بالأنواع القليلة الأخرى التي تم العثور عليها.

وأضافت هندريكس «لم نحدد سوى ستة حيتان أخرى ذات أسنان مجرفة، أما تلك التي عثر عليها سليمة على شواطئ الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، فقد دفنت قبل أن يتمكن اختبار الحمض النووي من التحقق من هويتها، ما يحبط أي فرصة لدراستها». وقالت إدارة الحفاظ على البيئة «لكن هذه المرة، نقل الحوت من الشاطئ بسرعة إلى مخزن بارد، وسيعمل الباحثون مع قبائل ماوري إيوي المحلية للتخطيط لكيفية فحصه».

يعتبر السكان الأصليون في نيوزيلندا الحيتان رمزاً مقدساً. وقالت وكالة الحفاظ على البيئة إن الاختبار الجيني للتأكد من هوية الحوت قد يستغرق شهوراً.