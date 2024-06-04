تعليق اتفاق عسكري بين الكوريتين

أعلن مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، أمس، أن سيؤول ستعلق بالكامل اتفاقاً عسكرياً أبرمته عام 2018 لخفض التوتر مع بيونغ يانغ المسلحة نووياً، وذلك بعدما أرسلت الأخيرة مئات المناطيد المليئة بالنفايات عبر الحدود.

وكانت سيؤول علقت الاتفاق جزئياً العام الماضي، بعدما وضعت كوريا الشمالية قمراً اصطناعياً للتجسّس في المدار، غير أن مجلس الأمن القومي قال إنه سيطلب من الحكومة «تعليق التنفيذ الكامل لاتفاقية 19 سبتمبر العسكرية حتى تتم استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين».

وخلال الأسبوع الماضي أُطلق نحو 1000 منطاد بينها 600 الأحد، وفقاً للجيش الكوري الجنوبي.