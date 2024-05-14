كوريا الشمالية تطالب حلفاء أميركا بعدم الاستفزاز    

طالبت كوريا الشمالية الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالتوقف عن إثارة التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وانتقدت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ «التدخل العسكري» في المنطقة بذريعة مراقبة انتهاك عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، أمس.

وطالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا بـ«التوقف الفوري عن الأعمال الاستفزازية التي تسبب التوتر وعدم الاستقرار».

وأضاف البيان «يتعين على الدول الغربية أن تفكر بشأن حقيقة أن سياستها غير المنطقية والعمياء المتمثلة في اتباع أميركا تعد عملاً يُلحق الضرر بمصالحها».