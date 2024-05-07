قدامى المحاربين الفرنسيين يستذكرون معركة «ديان بيان فو»

أ.ف.بالجندي الفرنسي السابق، جان إيف جينارد، ينظر إلى لافتة على قمة تلة «هيم لام» برفقة جنود فيتناميين في مدينة ديان بيان فو، أمس، قبل الذكرى السبعين لمعركة «ديان بيان فو»، التي اندلعت في السابع من مايو 1954، والتي شارك جينارد فيها. وأدت في نهاية المطاف إلى إنهاء الإمبراطورية الفرنسية في الهند الصينية. وعاد عدد من قدامى المحاربين الفرنسيين إلى موقع الصراع الدموي.