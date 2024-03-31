دهم منزل رئيسة البيرو بحثاً عن ساعات روليكس

داهمت الشرطة البيروفية، أمس، منزل الرئيسة دينا بولوراتي، في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد في حقها. وبحسب وثيقة للشرطة حصلت عليها وكالة فرانس برس، شارك نحو 40 عنصراً في عملية الدهم بحثاً عن ساعات من ماركة روليكس لم تصرح عنها بولوراتي. وقالت الشرطة إن المداهمة هي «بغرض البحث والمصادرة».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، باشرت السلطات تحقيقاً يطال بولوراتي، عقب تقرير صحافي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصح عنها في السجلات الرسمية. وبثت قناة التلفزيون المحلية «لاتينا» وقائع المداهمة التي نُفذت السبت في عملية مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام.