«الشيوخ الأميركي» يُقر تمويل الحكومة بـ 1.2 تريليون دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار في وقت مبكر من صباح أمس، لتجنب إغلاق جزئي للحكومة. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر: «لم يكن الأمر سهلاً.. كان إصرارنا يستحق كل هذا العناء»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وسيتم إحالة مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 74 عضواً، بينما رفضه 24عضواً، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لاعتماده.