عائلة صبي أسود قتلته الشرطة الأميركية تنتظر إجابات

بعد مرور عام على مقتل دالانيو مارتن الفتى الأسود البالغ من العمر 17 عاماً على يد شرطة بارك الأميركية، دعت عائلته ومحاموها وزارة العدل للحصول على إجابات في التحقيق في وفاة المراهق في العاصمة. وتم العثور على مارتن نائماً في سيارة مسروقة في أحد أحياء شمال شرق العاصمة عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في صباح يوم 18 مارس 2023، وأظهر فيديو كاميرا الجسم من شرطة العاصمة ضابطاً في شرطة بارك الأميركية وهو يجلس في المقعد الخلفي للسيارة ويخرج مارتن منها. وفي تلك المرحلة أطلق الضابط النار من سلاح خدمته، فأصاب مارتن مرات عدة. وأخبرت والدته تيرا مارتن الصحافيين أنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى مكان إطلاق النار، كانت جثة ابنها مغطاة بملاءة بيضاء.