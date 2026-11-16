كلمات لا تقلها لطفلك لأنه لن ينساها طوال عمره

تترك بعض الكلمات البسيطة في الطفولة آثارا كبيرة على شخصياتنا سواء كانت سلبية أو إيجابية.

فكلمة "أنا أحبك" من الوالدين لطفلهما قد تترك أثراً خفياً يمتد طويلاً حتى مرحلة البلوغ، وكذلك كلمة "ابتعد عن وجهي" التي قد تتركه في حالة هلع وإنكار.

كما أن بعض الأفعال الحنونة كتوصيل الأهل طفلهما إلى الملعب أو المدرسة أو دفع تكاليف الرحلات أو إعداد وجبات الإفطار يومياً، ترسم بشكل كبير ملامح الشخصية، وفق موقع Grazia.

أما الإهمال العاطفي والعبارات القاسية في الصغر، فقد يدفع الطفل إلى إيجاد صعوبة بالغة، بل تكاد تكون مستحيلة، في قول كلمة "لا" لصديق أو مدير أو حتى أحد الأقارب حين يبلغ، وفق ما رأى عدد من الباحثين.

وقد أطلق علماء النفس مصطلحاً خاصاً لوصف هذه الحالة. حيث أدرجت شارون مارتن، وهي معالجة نفسية متخصصة في الصدمات وتكتب عن "الإهمال العاطفي في الطفولة"، صعوبة قول "لا" أو وضع الحدود الشخصية ضمن العلامات الشائعة لهذا النوع من الإهمال لدى البالغين، إلى جانب سمات أخرى مثل "السعي الدائم لإرضاء الآخرين" و"السعي نحو الكمال" و"الخوف من الهجر".

كما أوضحت مارتن أنه في الأسر التي يسودها الإهمال العاطفي، "تصل رسالة مفادها أن المشاعر لا أهمية لها، أو أنها تشكل عبئاً، أو أنها ببساطة خاطئة".

في المقابل، بينت دراسة، أجراها برنامج الازدهار البشري في جامعة هارفارد، أن أثر الدفء العاطفي في الطفولة يظل ملموساً حتى في مرحلة منتصف العمر. ففي ورقة بحثية نُشرت في دورية Social Science & Medicine عام 2019، استخدم الباحثون يينغ تشن ولورا كوبزانسكي وتايلر فاندرويل بيانات من دراسة "منتصف العمر في الولايات المتحدة"، المعروفة اختصاراً ب MIDUS، حيث تابع الباحثون 3929 بالغاً كانوا قد أجابوا -خلال عامي 1995 و1996- على أسئلة حول والديهم، مثل مقدار الحب والمودة التي تلقوها منهم. وبعد نحو تسع سنوات، قدّم المشاركون أنفسهم تقييماً لمستوى رفاههم النفسي.

أما النتائج فجاءت واضحة؛ إذ أشارت جامعة هارفارد إلى أن زيادة معتدلة في "الدفء الأسري" ارتبطت باحتمالية أكبر بنسبة 21% لتحقيق مستويات عالية من "الازدهار النفسي"، وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 18%.

ويشمل مفهوم "الازدهار" هنا جوانب الرفاه العاطفي والنفسي والاجتماعي؛ أي الشعور بالرضا عن الحياة وامتلاك هدف والإحساس بالارتباط بالآخرين.

في حين أوضحت مارتن أنه عندما تظل الاحتياجات العاطفية غير ملباة، ربما يحاول الأفراد إثبات قيمتهم بطرق أخرى، كالسعي نحو الكمال أو طلب القبول من الآخرين. فالطفل الذي نادراً ما يسمع عبارة "أنا أحبك" يمكن أن يتعلم كسب المودة من خلال كونه متعاوناً ومطيعاً ولا يشكل عبئاً على أحد. ومع التقدم في العمر، يمكن أن تتحول هذه الأنماط السلوكية إلى الموافقة الدائمة على كل شيء والاعتذار عن وجود احتياجات شخصية والشعور بالذنب حتى عند وضع حدود بسيطة.

هذا وأشارت إلى بعض النصائح من أجل تفادي تلك الآثار، كالبدء بخطوات صغيرة وبسيطة، مثل التدرب على قول "سأتحقق من الأمر وأرد عليك لاحقاً" بدلاً من الموافقة التلقائية؛ إذ يمنح هذا الرد مساحة من الوقت ليقرر الشخص ما يريده حقاً.

كما نصحت مارتن بمراقبة شعور الذنب الذي يمكن أن يراود الشخص بعد الرفض، وحثت على ضرورة تذكير النفس بأن الشعور بعدم الارتياح لا يعني بالضرورة أنك ارتكبت خطأً.

كذلك نصحت بجعل كلمة "لا" مقتضبة، دون الحاجة إلى تقديم تبريرات طويلة وعدم التردد في قول الكلمات التي افتقدها الشخص سابقاً، سواء للأشخاص الذين يحبهم أو لنفسه.