استمرار اضطراب الخدمات الطبية في كوريا الجنوبية

واصلت أكبر المستشفيات العامة في كوريا الجنوبية الإبلاغ عن تأجيل وإلغاء العمليات الجراحية، في الوقت الذي طال فيه أمد الاستقالات الجماعية الأطباء المُتدربين الذين أعلنوا خروجهم من المجال الطبي، في ظل عدم وجود بوادر حل في الأفق.

وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة من داخل المجتمع الطبي لإيجاد حل، فإنه لا توجد أي مؤشرات على بذل محاولات لإجراء محادثات بين الأطباء المتدربين والحكومة.

وهناك نحو 90% من بين 13 ألف متدرب ومقيم في المجال الطبي أعلنوا الإضراب عن العمل عبر استقالات جماعية، احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة الالتحاق بكليات الطب بمقدار 2000 طالب العام المقبل.