بايدن ينتقد اللقاء بين ترامب وأوربان

انتقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، منافسه الجمهوري دونالد ترامب، بسبب لقائه رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، قائلاً، إن أوربان يسعى إلى إرساء «ديكتاتورية». والتقى أوربان «صديقه العزيز» ترامب، أول من أمس، في معقله بفلوريدا. ورئيس الوزراء المجري هو أحد الزعماء النادرين في أوروبا الذين يتمنّون فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر، على الديمقراطي بايدن. وقال بايدن لأنصاره في تجمع انتخابي: «هل تعرفون من يلتقي اليوم في مارالاغو؟ إنه أوربان من المجر الذي قال صراحة إنه لا يعتقد أن الديمقراطية ناجحة، وإنه يسعى (لإرساء) دكتاتورية». وأضاف الديمقراطي البالغ 81 عاماً: «أرى مستقبلاً ندافع فيه عن الديمقراطية ولا نضعفها».