الغطاء الجليدي في بحيرة ميشيغان عند أدنى مستوياته

في الصورة مدينة شيكاغو عبر بحيرة ميشيغان من وايتنغ بولاية إنديانا. تاريخياً كانت البحيرات العظمى مغطاة بالجليد بنسبة 50% تقريباً في هذا الوقت من العام، لكن الطقس الدافئ هذا الشتاء أدى إلى أدنى غطاء جليدي فوق نظام البحيرات منذ بدء حفظ السجلات في عام 1973. ويعد فقدان الجليد على البحيرات جزءاً من اتجاه استمر عقوداً من الزمن، وشهد انخفاض الغطاء بنحو 5% سنوياً منذ السبعينات.

وتعرضت مناطق متعددة من الولايات المتحدة الأميركية لظروف جوية قاسية قبل أربعة أسابيع، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، كما أدت إلى إغلاق المدارس، وتسببت بإغلاق مطارات وإثارة الفوضى في السفر.