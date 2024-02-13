ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي

أظهرت نتائج استطلاع، أمس، أن شعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ارتفعت بنسبة طفيفة إلى 39.2% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأظهرت أن التقييم الإيجابي لأداء يون ارتفع بواقع 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين انخفض التقييم السلبي بواقع 1.7 نقطة مئوية. وقد شمل الاستطلاع 2011 شخصاً من الإثنين حتى الخميس من الأسبوع الماضي، وبلغ هامش الخطأ سالب 2.2 نقطة مئوية.

ويرجع ارتفاع شعبية الرئيس الكوري إلى التقييم الإيجابي لسلسلة من السياسات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، من بينها خطة لتوسيع برامج ما بعد المدرسة في المدارس الابتدائية.