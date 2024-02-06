خطة حكومية في الكويت لتأهيل صف ثانٍ من القياديين

كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات حكومية لجهات الدولة بضرورة تأهيل صف ثانٍ من القياديين والإشرافيين في الجهات، تمهيداً لسرعة سد النقص في المناصب الشاغرة، فور شغورها، حتى لا تعاني الجهات حالة فراغ إداري يعطل سير العمل.

وبيّنت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية بصدد عقد برنامج تدريبي، يهدف إلى تهيئة الصف الثاني من القياديين، حيث يرمي البرنامج إلى تمكين القياديين من الإلمام بأساليب الإدارة الحديثة في التفويض والتمكين والتخطيط لإعداد الصف الثاني من القيادات، وتأهيلهم لإنجاز خطة الإحلال الوظيفي.

وأشارت المصادر إلى أن البرنامج المتوقع عقده في مايو المقبل يحمل ستة أهداف تدريبية، سيخضع لها القياديون المشاركون في البرنامج، تتضمن التعرف إلى مفهوم قادة المستقبل ودورهم في نجاح المؤسسة، والتعرف إلى كيفية تطوير قادة المستقبل وتأهيلهم لإنجاز خطة الإحلال الوظيفي وبناء الإطار الفكري للأساليب الحديثة في التفويض والتمكين والتخطيط لإعداد الصف الثاني من القياديين، وبيان أهمية عملية تطوير القياديين وارتباطها بالوظائف الأخرى في إدارة الموارد البشرية.