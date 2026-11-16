كوريا الجنوبية تسعى إلى تقليص اعتمادها على القيادة العسكرية الأميركية

تواجه مساعي كوريا الجنوبية لإحداث تحوّل جوهري في منظومة القيادة العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة تحديات عدة، لكن هذا التحوّل يُمثل الرهان الأساسي للرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، وهي فكرة تبدو وجيهة من حيث المبدأ، لكنها تأتي في توقيت غير مناسب.

فلاتزال سيؤول تعتمد على جنرال أميركي لقيادة العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في أوقات الحرب، وهو ترتيب يعود إلى إرث الحرب الكورية، ويسعى ميونغ إلى نقل هذه القيادة إلى جنرال كوري جنوبي، غير أن العلاقات بين سيؤول وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمر بمرحلة صعبة، في ظل خلافات بشأن الاتفاق التجاري بين البلدين، وتردد ميونغ في الانخراط في الحرب التي يخوضها الرئيس الأميركي ضد إيران.

وامتد التوتر إلى مختلف جوانب العلاقة بين البلدين، حتى إن السفيرة الأميركية لدى كوريا الجنوبية، ميشيل ستيل، وصفت العلاقات بأنها تمر بحالة من الاضطراب، فلماذا يصر ميونغ، على تسريع الجدول الزمني لنقل القيادة العملياتية للقوات المشتركة في أوقات الحرب، في وقت أشارت فيه واشنطن إلى عام 2029 موعداً محتملاً، بينما لم يتفق الحليفان بعد على موعد نهائي؟

لا شك في أن كوريا الجنوبية اليوم تختلف كثيراً عن الدولة التي كانت أضعف عسكرياً من كوريا الشمالية عندما تعرضت للغزو عام 1950، واضطرت إلى الاعتماد على قوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة لضمان بقائها، فقد أصبحت تمتلك جيشاً متطوراً، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر مصدري الأسلحة، فضلاً عن ازدهار صناعتها للرقائق الإلكترونية، المدعومة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويؤيد كثير من الكوريين الجنوبيين هذا التغيير، باعتباره مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية، وأظهر استطلاع نشره معهد شرق آسيا في أغسطس الماضي أن 52% من المشاركين يؤيدون نقل القيادة في موعد مبكر، قد يكون خلال 2027 أو 2028.

لكن استيفاء الشروط التي حددتها سيؤول وواشنطن يتطلب من كوريا الجنوبية إثبات قدرتها على قيادة القوات الدفاعية المشتركة، مع ضمان قدرة التحالف على التصدي للتهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، كما يفترض أن تكون الظروف الأمنية مستقرة بما يكفي لضمان انتقال سلس للقيادة.

وفي جميع الأحوال، ينبغي أن يستند تقييم جاهزية الجيش الكوري الجنوبي إلى معايير دفاعية متفق عليها بين الطرفين، لا إلى موعد سياسي يسعى الرئيس ميونغ إلى تحقيقه، فقد ظل نقل القيادة هدفاً يسعى إليه القادة التقدميون في البلاد منذ سنوات، ويريد الرئيس الحالي إنجاز ما أخفق أسلافه في تحقيقه، ليصبح ذلك أحد أبرز إنجازات ولايته التي تنتهي عام 2030.

غير أن التطورات الأمنية لا تصبّ في مصلحة هذه المساعي، إذ تعززت القدرات العسكرية لكوريا الشمالية نتيجة مشاركتها في الحرب الروسية الأوكرانية، ما أتاح لقواتها اكتساب خبرات ميدانية مهمة، في حين لاتزال بيونغ يانغ ترفض استئناف الحوار مع سيؤول.

وفي 14 أكتوبر، حذّر قائد القوات الأميركية في كوريا، الجنرال كزافييه برونسون، الذي يتولى حالياً قيادة القوات المشتركة في أوقات الحرب، من أن الظروف الأمنية تغيرت بصورة واضحة، مستشهداً بالتجارب الصاروخية الباليستية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية.

وفي اليوم نفسه، أجرت بيونغ يانغ تجارب على نوعين من صواريخ «كروز» الاستراتيجية التي تُطلق من الغواصات، في خطوة تؤكد تطور التهديد العسكري الذي تمثله، ويبدو أن برونسون محق في لفت الانتباه إلى تنامي القدرات العسكرية لكوريا الشمالية، لكن سيؤول تخشى أن تؤدي مواقف واشنطن إلى تغيير المعايير المتفق عليها لنقل القيادة.

وأعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، كانغ شين-تشول، عن قلقه إزاء تصريحات برونسون، مؤكداً أن الظروف المطلوبة لنقل القيادة العملياتية في أوقات الحرب لم تتغير.

وتعكس تصريحات تشول رغبة واسعة في كوريا الجنوبية في إقامة تحالف أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، ومع ذلك، يصعب تجاهل أن البيئة الأمنية والعلاقات بين الكوريتين شهدتا تغيرات جذرية، فقد تخلت كوريا الشمالية عن فكرة إعادة التوحيد السلمي، ودعا زعيمها كيم جونغ أون، في عام 2024، إلى تعديل الدستور بما يتيح احتلال الجنوب وضمه في حال اندلاع حرب.

واجتمع وزراء دفاع آسيويون في الفلبين، الشهر الماضي، حيث أجرى تشول محادثات ثنائية مع وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بنقل القيادة العملياتية في أوقات الحرب إلى سيؤول، لكنهما أرجآ اجتماعهما الدفاعي السنوي إلى العام المقبل من دون الاتفاق على جدول زمني، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الحليفين.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو من غير المرجح استئناف المحادثات المتوقفة بشأن حصول سيؤول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وقال زميل برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أنكيت باندا، إن هناك تبايناً خطراً في التوقعات على أعلى مستويات الحكومتين.

وأضاف باندا أن على كوريا الجنوبية تجنب ممارسة ضغوط كبيرة بشأن ملف الغواصات، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار المشروع برمته.

وفي ظل التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين، يبدو قرار الرئيس ميونغ، ربط قدر كبير من رصيده السياسي بجدول زمني يواجه مقاومة أميركية واضحة، خطوة جريئة، لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة، ويتمثل أحد هذه المخاطر في استمرار الخلاف وتصاعده خلال الفترة المتبقية من ولايته.

ولمصلحة كوريا الجنوبية، وكذلك للحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، قد يكون من الأفضل للرئيس الكوري الجنوبي التريث وانتظار التوقيت المناسب. عن «جابان تايمز»

• العلاقات بين سيؤول وإدارة دونالد ترامب تمر بمرحلة صعبة، في ظل خلافات بشأن الاتفاق التجاري بين البلدين، وتردد ميونغ في الانخراط بالحرب التي يخوضها الرئيس الأميركي ضد إيران.

• كوريا الجنوبية اليوم تختلف كثيراً عن الدولة التي كانت أضعف عسكرياً من كوريا الشمالية، عندما تعرضت للغزو عام 1950، واضطرت إلى الاعتماد على قوات الأمم المتحدة بقيادة أميركا لضمان بقائها.