الحرس الوطني الأميركي يشارك في تأمين الانتخابات إلكترونياً دون الانتشار بمراكز الاقتراع

فعّلت عدة ولايات أميركية وحدات من الحرس الوطني لتقديم الدعم في مجال الأمن السيبراني ومهام أخرى مرتبطة بتأمين انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، الثلاثاء، بناءً على طلب سلطات الولايات، فيما أكد مكتب الحرس الوطني عدم وجود خطط لنشر قوات فيدرالية في مراكز الاقتراع.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني لشبكة CNN إن "حكام الولايات يتولون قيادة قوات الحرس الوطني التابعة لهم عندما تكون في الخدمة الفعلية على مستوى الولاية، ويمكنهم تكليفها بالمهام التي يرونها ضرورية وفقاً لقوانين الولاية".

وأضاف: "لا توجد لدى القوات المشتركة خطط لإرسال عسكريين فيدراليين أو أفراد من الحرس الوطني جرى وضعهم تحت القيادة الفيدرالية إلى مراكز الاقتراع خلال انتخابات 2026".

وتشمل الولايات التي فعّلت وحدات من الحرس الوطني لدعم العملية الانتخابية ما يلي: أريزونا، وكولورادو، وآيوا، وإلينوي، وواشنطن.