حصان آيسلندا يتنفس في جو بارد بمزرعة ألمانية

حصان آيسلندا يتنفس في جو بارد بمزرعة خيول في فرانكفورت بألمانيا.

وتُعرف خيول آيسلندا بأنها خيول المشية، وهي سلالة خيول تحرك كل ساق بشكل مستقل، وهذا يعني أن حافراً واحداً يبقى على الأرض في جميع الأوقات، لذا فإن معظم الخيول الآيسلندية لديها مشيتان إضافيتان إلى جانب المشي والهرولة والخبب/العدو. وباستخدام طريقة السفر هذه يمكن للحصان أن يحافظ على طاقة أكبر مما لو كان أثناء الهرولة، لذا فإنها تستطيع المشي مسافات طويلة، وتتمتع جميع سلالات الخيول بهذه المشيات الطبيعية الثلاث ويمكنها القيام بها دون تدريب.