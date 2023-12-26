الأنهر الجليدية الكولومبية تتجه للانقراض

حذّرت الناشطة الكولومبية مارسيلا فرنانديس، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، من أنّ الأنهار الجليدية الاستوائية التي باتت ضحية للتغير المناخي في كولومبيا تحتضر.

ومن بين الأنهار الجليدية الـ14 التي كانت موجودة في كولومبيا بالأساس، لم يبق سوى ستة مؤلفة من أربعة براكين وجبلين مغطيين بالثلوج، بحسب فرنانديس التي أسست منظمة «كومبريس بلانكاس» (القمم البيضاء) غير الحكومية قبل خمس سنوات.

وأضافت أنّ «الأنهار الجليدية التي تُعدّ ضحايا للتغير المناخي تحذّرنا من العواقب المرتقبة مستقبلاً».